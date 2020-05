Assista ‘Bié dos 8 Baixos’, filme disponível no Youtube

O documentário “Bié dos 8 Baixos” está disponível gratuitamente no Youtube. O filme narra a saga de Francisco da Silva Sena (Bié) rumo à realização semanal do “Samba de Bié”: manifestação popular que ocorria todas as segundas-feiras no Centro de Abastecimento de Feira de Santana (interior da Bahia).

Proibido há 2 anos pelas autoridades do Centro de Abastecimento, o “Samba de Bié” gozava de duas peculiaridades: (1) ser uma “JAM” instrumental de samba de roda; (2) ser protagonizado pela sanfona de 8 baixos, zabumba e triângulo (instrumentos atípicos no samba). O evento se revelava uma encruzilhada de improvisos e encontros entre músicos/músicas, brincantes, fregueses e trabalhadores/trabalhadoras da feira.

“BIÉ DOS 8 BAIXOS” ganhou o prêmio de “Melhor Montagem” na 17ª edição do festival “Curta Santos” (Santos-SP). Também foi selecionado por festivais, como 11º Festival Internacional do Documentário Musical (In-Edit Brasil; São Paulo-SP); 3ª edição da Mostra CinebBaru (Sagarana-MG); 8º Curta Brasília (Brasília-DF), além de ter sido exibido internacionalmente nas cidades de Pretória (África do Sul) e Maputo (Moçambique).

Na foto, Bié no movimento cultural #obecoénosso, sendo cumprimentado pelo artista Márcio Punk.

Abaixo, o filme: