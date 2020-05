Limpeza de gravatás e bromélias nos oitis do estacionamento da Prefeitura

Nesse período chuvoso, os gravatás e bromélias que vivem sobre tradicionais oitis do centro de Feira de Santana acumulam água da chuva e, com isso, aumentam o peso, chegando alguns a pesar entre 30 a 50kg. E costumam cair, às vezes atingindo veículos e transeuntes.

O Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura de Feira está fazendo a remoção dessas plantas dos oitis localizados no estacionamento defronte ao Paço Municipal, o Estacionamento da Prefeitura, utilizando um caminhão concha de 18 metros de altura, moto-poda e equipamentos manuais, além do emprego de seis operários.

“Esta é a segunda vez este ano que desenvolvemos a ação. Em fevereiro realizamos o mesmo serviço, só que em um patamar mais baixo das árvores porque a concha atingia somente alturas menores. Agora estamos fazendo um serviço completo, em todas as árvores do estacionamento”, disse o diretor do departamento, o engenheiro agrônomo João Falcão.