Arimateia quer mais explicações sobre as finanças do Estado nessa pandemia

Em sessão remota nesta terça-feira, 12 de maio, o deputado estadual José de Arimateia (Republicanos) cobrou mais uma vez um posicionamento do Governo do Estado a respeito da saúde financeira da Bahia frente à situação de pandemia do coronavírus.

Motivado pelas notícias a respeito do investimento de R$ 49 milhões em respiradores pelo estado da Bahia, que não foram entregues, e pelo debate entre o governador Rui Costa (PT) e o Presidente da Câmara Brasil-China, Charles Andrew Tang, Arimateia pediu novamente para que o Secretário Estadual da Fazenda, Manoel Vitório, faça uma explanação na Assembleia Legislativa da Bahia para apresentar aos parlamentares como está a situação econômica do estado.

“Como oposição, nós não podemos ficar calados diante dessas notícias sem pedir explicação”, afirmou o deputado, enfatizando que a cobrança faz parte do processo político e não significa misturar divergências políticas com a situação de pandemia que estamos vivendo.

Nesta terça-feira (12), Rui Costa rebateu a afirmação do presidente da Câmara Brasil-China de que a empresa é fantasma e disse que o valor investido nos equipamentos será devolvido até o final de semana, sob garantia da própria empresa.

Ao requisitar pela terceira vez em sessões remotas da ALBA a apresentação das finanças públicas pelo Secretário da SEFAZ-BA, mesmo ciente do pronunciamento do Governador Rui Costa, o parlamentar salientou a importância de um pronunciamento por parte do Governo.

“Quando pedimos uma explicação do Secretário da Fazenda a esta Casa, não estamos dizendo que o Governo é corrupto. Queremos apenas uma prestação de contas sobre as finanças do estado e isso é normal, faz parte do processo e precisa ser esclarecido à população”, finalizou José de Arimateia.