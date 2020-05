Entre municípios acima de 500 mil habitantes, Feira é o quarto menos infectado

Entre os 25 municípios com mais de 500 mil habitantes, segundo contagem populacional do IBGE, Feira de Santana é o que menos registra óbitos relacionados a covid-19 e o terceiro com menos casos confirmados da doença – 145, até esta quarta-feira, 13.

Até agora, em terras feirenses aconteceu um óbito causado pela doença– aconteceu outro, mas não foi registrado como local. Um caminhoneiro gaúcho em trânsito pela região que sentiu-se mal e foi trazido um hospital particular local, onde faleceu.

Os municípios que apresentaram números relativamente baixos de óbitos foram Aparecida de Goiânia, com três e Contagem (MG), também com três. Os números podem ser maiores nestes municípios porque nem todos apresentavam estatísticas atualizadas.

Os 145 casos confirmados da Covid-19 deixam o município na quarta colocação entre os menos infectados. Contagem, com 73, Aparecida de Goiânia, com 105 e Londrina, com 120, são os que apresentam melhores resultados neste quesito.

Serra (ES), com 1.005 confirmações da doença, Osasco, com 2.153, Ribeirão Preto, com 409 infectados, Caxias (RJ), com 855, Santo André com 828, e Nova Iguaçu (RJ), 696, encabeçam a lista destes municípios com maior número de casos conformados da Covid-19.

Entre os que mais registraram óbitos, estão Osasco, com 179, Caxias, com 125, São Bernardo do Campo, com 102 e Santo André, com 74. Mas estes números podem ser maiores porque nem todas as estatísticas estão atualizadas.