Vida e obra da compositora do Hino municipal está no Memorial da Feira

O nome de Georgina Erismann faz parte da memória coletiva de Feira de Santana. Ela é identificada por qualquer pessoa que tem o mínimo de interesse pela história da cidade como a autora do belo Hino à Feira, sempre executado com muito orgulho pelos feirenses em todas as solenidades cívicas e oficiais.

Mas o que pouquíssima gente sabe é que Georgina Erismann também foi autora de outras músicas que ficaram conhecidas em todo o território nacional nas vozes de Jorge Fernandes (1907-1989), que fez muito sucesso na década de 1930 cantando músicas folclóricas e regionais, e Inezita Barroso (1925-2015), a consagrada atriz, folclorista, cantora de músicas regionais e apresentadora do tradicional programa Viola Minha Viola, da TV Cultura de São Paulo.

Mulher avançada para o seu tempo, Georgina Erismann foi pianista, compositora, poetisa e declamadora, tendo sido responsável por concorridos saraus lítero-musicais em Feira de Santana na década de 1920, e representado a Bahia, em 1936, na Feira Artística, Industrial e Comercial da cidade de Campinas, São Paulo, em homenagem ao centenário de nascimento do maestro Carlos Gomes, por indicação do então governador Juraci Magalhães.

A vida de Georgina Erismann é contada, de forma breve, em mais um vídeo exibido pelo Memorial da Feira, portal mantido na internet pela Prefeitura, através da Secretaria de Comunicação Social. O vídeo está na seção Personalidades da Feira. O portal pode ser visto na internet, no endereço memorialdafeira.ba.gov.br.