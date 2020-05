‘Fechamento do comércio é uma possibilidade real’, diz a infectologista Melissa Falcão

A coordenadora do Comitê Municipal de Controle do Coronavírus em Feira de Santana, médica infectologista Melissa Falcão disse hoje pela manhã no programa Acorda Cidade que a possiblidade do fechamento do comércio, mais uma vez, é “real”.

Melissa discorreu sobre o crescimento dos números da doença no programa de rádio ancorado por Dilton Coutinho. A médica explicou que esse aumento já era esperado e que tende a continuar assim até meados de junho.

Ontem, o prefeito Colbert Filho, divulgou um ‘comunicado’ nas redes sociais também aventando a possibilidade de decretar medidas mais restritivas ao funcionamento do comércio. Colbert também é médico.