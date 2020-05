UEFS capacita médicos da rede municipal de saúde

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), em parceria com o Governo Municipal, está capacitando médicos da rede pública da cidade para suporte ventilatório em pacientes com Conoravírus. A iniciativa é do Departamento de Saúde (Dsau), através de professores do curso de Medicina da Instituição. Até o momento, 116 profissionais já participaram do curso.

Anteriormente, os médicos receberam treinamento teórico através de vídeo aulas e, na parte prática, estão sendo abordadas técnicas de intubação, traqueostomia e ventilação mecânica. Os professores Rinaldo Barros, Ricardo Figueiredo, Ruth Rios, Leonardo Rios e Cláudia Fernandes estão atuando como instrutores da capacitação.

“Idealizamos uma capacitação para médicos que estejam envolvidos nos atendimentos das policlínicas e unidades de pronto atendimento de Feira de Santana. Essa é uma proposta de compromisso social da Uefs. É uma maneira de revisitar as principais competências de um médico, durante um atendimento de emergência, com destaque para três vertentes: conhecimentos, habilidades e atitudes. Permitimos uma reciclagem e capacitação desses profissionais”, explicou o professor Rinaldo Barros, coordenador do curso.

A capacitação ocorre no campus da Uefs, CAU I, Sala de Habilidades de Medicina, também na manhã desta sexta-feira (15)

foto:Edvan Barbossa