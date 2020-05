Roberto Kuelho lança música nova em parceria com a paraibana Madu Ayá

O cantor baiano Roberto Kuelho e a artista paraibana Madu Ayá, lançam o resultado da primeira parceria entre eles, uma música feita durante a quarentena: Porcentagem

A canção fala de desilusão amorosa, com o frescor de uma batida envolvente e a leveza do sotaque paraibano de Madu. “A gente já se falava há algum tempo e nos juntamos pra compor algo despretensiosamente. Assim que a canção ficou pronta, nos empolgamos com o resultado e decidimos gravar logo”, conta Kuelho.

“Estou muito feliz em fazer essa parceria, gostei demais do resultado da canção. Sempre fui apaixonada pela Bahia, então pra mim é muito prazeroso fazer parte dessa mescla da Paraíba com o dendê”, conta a cantora, natural de João Pessoa.

No dueto, Roberto Kuelho mais uma vez tempera o apelo pop dos ritmos latinos com a percussão da Bahia. Compositor conhecido, ele é autor de alguns hits do carnaval baiano.

Madu Ayá é cantora, compositora e instrumentista. Ela costuma misturar MPB com pop e passear por diversos ritmos.

O público vai poder curtir o single “Porcentagem” no dia 29 de maio em todas as plataformas digitais.

A direção artística do trabalho é da produtora paulista Panda Play.

Para conferir em primeira mão, é só fazer pré-save em seu aplicativo de música preferido:

https://bit.ly/KuelhoMaduSave