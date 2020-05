Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia é favorável ao adiamento do Enem

“Sou favorável ao adiamento do Enem. Não é justo que alunos de escolas privadas, com aulas online, disputem uma vaga com outros estudantes que não têm as mesmas aulas virtuais ou, sequer, tenham acesso à internet: apenas 36% dos alunos da rede pública no país se interligam à web em casa, disse o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Nelson Leal, ao anunciar que através da Tv. Alba serão disponibilizadas 3 mil horas de aulas para estudantes que vão se submeter às provas do Enem, previstas para novembro.

“Espera que sejam adiadas, disse Leal. De qualquer modo, a Assembleia Legislativa está fazendo a sua parte”.

O programa educacional gratuito, chamado de Tv Enem, vai ao ar a partir de amanhã e será exibido de segunda a? sexta-feira, em duas edições – a?s 8h e 18h – pela TV ALBA (Canal aberto 61.2; NET 16 e SKY 361.2) e tambe?m pelos canais do Youtube da TV ALBA e do Escrito?rio do Pensamento (www.tvenem.com.br).