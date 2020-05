Vídeo celebra ‘Dia do Museu’ com exposição “O Sertão em mim: registros afetivos”

Para celebrar o Dia Internacional de Museus, hoje,18, o Museu Casa do Sertão, localizado no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) organizou, em vídeo, a exposição virtual ‘O Sertão em mim: Registros afetivos da equipe Museu Casa do Sertão’.

A mostra expressa o sertão, em sua característica diversidade, para além dos usuais contrastes e polarizações notabiliza um peculiar acervo de imagens e depoimentos produzidos pela equipe do Museu.

O vídeo expõe fotografias de Adriele Motta, Darlene Moreira, Edenbergue Lima, Elielton Reis, Joseane Macedo, Tayla Carize, Romisval Silva, Hortência Sant’Ana (produtora) e Kaony Marques.

Segundo o historiador Jacson Caldas, o Museu Casa do Sertão foi edificado para “evocar as lembranças de tempos passados, de vivências e culturas locais supostamente suplantadas, ou em processo de silenciamento nos modos de viver no cotidiano”.

A equipe do Museu Casa do Sertão manda um abraço virtual e cheio de afeto para a comunidade, diz o diretor do MCS, Cristiano Cardoso.

