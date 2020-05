Mulher no comando da Guarda Municipal de Feira criada há 127 anos

Após 127 anos de existência, a Guarda Civil Municipal de Feira de Santana tem uma mulher no comando. Cássia Dias, assinou na manhã desta quarta-feira, 20, o Termo de Posse como comandante no gabinete do prefeito Colbert Martins Filho.

A Guarda Municipal de Feira é a segunda corporação mais antiga do país. A presença de mulheres na corporação, no entanto, é bem mais recente.

“Temos pela primeira vez no comando da corporação uma mulher, que é uma servidora com uma bela trajetória no órgão e acredito que conduzirá a Guarda Municipal com toda competência e responsabilidade”, disse o prefeito.

” A Guarda Municipal tem sido valorizada pelo Governo Municipal, tanto em estrutura como em qualificação. E vamos avançar ainda mais“, salientou a comandante ao tomar posse.