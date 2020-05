ACM Neto enfrenta a Febraban: “os bancos cobram juros absurdos”

O prefeito de Salvador, ACM Neto, incorporou a ‘entidade’ política que já carrega no nome, e rebateu no estilo do avô ACM uma propaganda da poderosa Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) falando sobre a importância das instituições bancárias nesta pandemia.

“Ela deveria ter vergonha”, bradou o prefeito em sua página no twitter, ontem, quinta-feira,21.

“Os bancos cobram juros absurdos, não concedem crédito a quem precisa e, principalmente, mostram-se insensíveis aos micro e pequenos empresários, mas gastam uma fortuna em propaganda para tentar vender uma realidade que não existe”, completou.

Para ACM “não adianta ter uma taxa de juros mais baixa da história se o banco não disponibiliza o crédito, especialmente para o micro e pequeno empresário.”