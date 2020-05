ACM Neto fala em toque de recolher para conter aglomerações em Salvador

Se uma parte da população insistir em descumprir as determinações, fazendo festa, provocando aglomerações, não teremos outra alternativa a não ser decretar o toque de recolher em Salvador. Não é o que queremos, mas não podemos aceitar atitudes de desrespeito à vida, escreveu no twitter hoje à tarde o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Vídeos que correm nas redes sociais mostram bairros da periferia Salvador com grandes aglomerações. Na Bahia são mais de 14 mil infectados por covid-19, com 477 óbitos — 314 deles em Salvador, epicentro da pandemia no estado.