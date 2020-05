Colbert prorroga até o dia 8 as medidas restritivas em Feira

Ao contrário do que aconteceu das outras vezes, o prefeito de Feira de Santana anunciou com dois dias de antecedência a prorrogação das medidas restritivas impostas ao comércio do município em razão da pandemia.

Analisando os números e sempre preocupado em preservar a saúde de nossa gente, onde o distanciamento social se faz necessário, decidimos prorrogar até dia 8 o fechamento de estabelecimentos comerciais e serviços da cidade. A edição extra do decreto será publicada amanhã, 31/05, no diário oficial do município., escreveu o prefeito em sua página no Instagram na noite deste sábado, 30.