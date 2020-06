Torcedores do Fluminense de Feira não esperaram a segunda-feira e neste domingo, logo após as manifestações em São Paulo promovidas pela torcida do Corinthians criaram uma conta no twitter com o nome de ‘Touro Antifascista’.

Até a hora dessa postagem, a página ainda contava com poucos seguidores.

A ironia da iniciativa é que o atual presidente do clube, o deputado Pastor Tom, é um convicto bolsonarista. Há quem aposte que a iniciativa será reprimida pelo presidente que também é policial militar.