Isolamento segue abaixo de 50 por cento em Feira

Mesmo com o crescente número de casos da Covid-19 e as ações de combate promovidas pela Prefeitura de Feira de Santana, a adesão da população ao isolamento social ainda segue baixa no município. O nível de isolamento social registrado na última terça-feira, 2, foi de apenas 46,5%. Segue abaixo do mínimo admitido pelo Ministério da Saúde.

Os números são apresentados através de uma ferramenta de medição disponibilizada pelo Governo Federal, através do Ministério do Planejamento e adotada pela Prefeitura Municipal. O índice considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde é de 70%. Abaixo de 50%, o nível é visto como abaixo do mínimo admissível e, por isso, preocupante.

O município ainda não conseguiu alcançar a taxa considerada satisfatória, mesmo como todas as recomendações do Governo Municipal e as ações de fechamento do comércio e força tarefa de combate a aglomerações.

O monitoramento tem sido feito nas grandes cidades brasileiras desde a adoção da campanha pelo isolamento social (fique em casa!) para evitar aglomerações durante o período de pandemia do coronavírus no país.

Atualização dos dados acontece sempre as 15h, mas a referência é ao movimento do dia anterior. Portanto, o nível de isolamento nesta quarta, 3, será divulgado na tarde de quinta-feira, 4.

A tecnologia é executada a partir de dados fornecidos pelas grandes operadoras de telefonia celular no país (Claro, TIM, Oi e Vivo). O serviço verifica a movimentação das pessoas e aglomerações através dos seus smartphones.