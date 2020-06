Prefeitura divulga dados da Covid-19 por bairros, mas sem série histórica

Os números de casos da Covid-19 por bairros e localidades em Feira de Santana foram divulgados pela Prefeitura na manhã desta quarta-feira, 3, através de entrevista coletiva online concedida pelo prefeito Colbert Martins Filho, juntamente com a secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, e a coordenadora do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, Melissa Falcão. O bairro SIM lidera a lista, com 46 casos; seguido pelo Papagaio com 31 e Tomba com 30 casos.

Segundo a pesquisadora Yasmin Oliveira, do Programa de Educação Tutorial em Economia da UEFS, a divulgação desses dados, que já vinham sendo solicitados há meses pela comunidade científica, é essencial para entender melhor como o vírus se comporta na cidade. “Podemos saber mais os bairros mais afetados e suas características, como vulnerabilidade social da população, acesso ao saneamento básico e densidade populacional”, afirma a pesquisadora.

Yasmin, entretanto, destaca a ausência de uma série histórica, isto é, de quando cada caso foi confirmados nos bairros: “Com a série, poderíamos ver como foi o avanço do vírus de cada bairro, bem como monitorar melhor os efeitos da abertura e do fechamento do comércio.”

COVID19 por bairros em Feira de Santana (02/06/2020)

SIM – 46

PAPAGAIO – 31

TOMBA – 30

BRASILIA – 28

JARDIM CRUZEIRO – 27

CALUMBI – 22

MANGABEIRA – 20

RUA NOVA – 19

SANTA MONICA – 19

CONCEICAO – 18

SOBRADINHO – 17

SÃO JOAO – 16

CAMPO LIMPO – 13

PONTO CENTRAL – 13

PEDRA DO DESCANSO – 12

SANTO ANTONIO DOS PRAZERES – 12

35 BI – 11

CASEB – 11

CENTRO – 10

CONJ. FEIRA IX – 10

GABRIELA – 10

LAGOA SALGADA – 10

CIDADE NOVA – 9

QUEIMADINHA – 9

ALTO DO PAPAGAIO – 8

CONJ. FEIRA X – 8

JARDIM ACACIA – 8

PARQUE IPE – 8

SERRARIA BRASIL – 7

SUBAE – 7

TANQUE DA NACAO – 7

AVIARIO – 6

CAPUCHINHOS – 6

CONJ. FEIRA V – 6

MUCHILA I – 6

ASA BRANCA – 5

CONCEICAO II – 5

CONJ FEIRA VII – 5

DIST. HUMILDES – 5

SANTA MÔNICA 2 – 5

BARAUNA – 4

BARROQUINHA – 4

EUCALIPTOS – 4

LAGOA GRANDE – 4

PARQUE LAGOA SUBAE – 4

TOMBA / FRATERNIDADE – 4

ALVORADA – 3

CONJ VIVEIROS – 3

JOMAFA – 6

MORADA DAS ARVORES – 4

MUCHILA II – 3

PARQUE GETULIO VARGAS – 3

AEROPORTO – 2

CAMPO DO GADO VELHO – 2

CHACARA SÃO COSME – 2

CONJ. FEIRA IV – 2

CONJ. JOÃO PAULO – 2

CONJ. MORADA DO SOL – 2

LIBERDADE – 2

LIMOEIRO – 2

PARQUE PANORAMA – 2

PARQUE SABIA – 2

SITIO MATIAS – 2

VILA OLIMPIA – 2

IPUAÇU – 2

ALTO DO CRUZEIRO – 1

BONFIM DE FEIRA – 1

CONJ OYAMA FIGUEREDO – 1

CONJ PQ CHAMA – 1

DIST. MATINHA – 1

ESTACAO NOVA – 1

JAIBA – 1

LOT. ELZA AZEVEDO – 1

LOTEAMENTO MODELO – 1

MONTE PASCOAL – 1

PEDRA FERRADA – 1

SÍTIO NOVO – 1

OLHOS D’AGUA – 1

NOVO HORIZONTE – 1

PARQUE BRASIL – 1

IGNORADO – 96

TOTAL – 708

A lista foi também disponibilizada pela Prefeitura no formato PDF, podendo ser acessada clicando aqui.