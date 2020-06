Colbert faz mudanças no governo:Denilton e Osvaldo Torres assumem secretarias

Aparentemente morna, a sucessão municipal em Feira de Santana já está começando a ferver nos bastidores da política feirense. Dois secretários municipais e vereadores licenciados, Justiniano França (Serviços Públibos) e Pablo Roberto (Desenvolvimento Social), vão retomar as atividades na Câmara Municipal. A exoneração dos dois está publicada no Diário Oficial do Município (clique aqui).

Para substituí-los, o prefeito de Feira, Colbert Filho, nomeou Denilton Pereira de Brito (foto), que já é secretário de Governo e Osvaldo Torres Neto, para o Desenvolvimento Social e Serviços Públicos, respectivamente. As mudanças também atingiram as chefias de gabinete dessas secretarias.

As mudanças surpreenderam o meio político, embora essa movimentação de cadeiras já havia sido protagonizada uma vez pelo vereador Pablo Roberto que chegou a voltar para a Câmara e logo em seguida retornado à Secretaria. Ambos, Pablo e Justiniano são candidatos à reeleição.

Na Câmara as mudanças atingem os suplentes Carlito do Peixe e Josafá Ramos.