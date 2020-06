‘Roça urbana’, uma performance poética em vídeo

A Companhia de Teatro “Ser’Eus” é genuinamente feirense. Formada por alunos e ex-alunos do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) de Feira de Santana, é dirigida pela professora de teatro, Tania Rodrigues (foto). Tania é atriz e psicóloga, e tem no currículo a participação em trabalhos na Rede Globo.

O poema abaixo, declamado no vídeo (veja depois do texto) pelo ator Rodrigo Porto, é de autoria do jornalista feirense Sergio Augusto e chama-se “Roça Urbana’:

A mesa é de mármore

O chuveiro é quente frio

Ninguém sobe mais numa árvore

Ninguém quer tomar banho de rio

Não preciso de Wi-fi

Nem tampouco de ar-condicionado

Oche! Até o vaqueiro está montado numa moto para tanger

o gado.

NOSSA!

O QUE FIZERAM COM A MINHA ROÇA?

Desliga logo esse micro-ondas

Assa a carne na fogueira

Amor, vamos pra aquela sombra

Debaixo da mangueira

Abaixa esse som,

Aqui têm passarinhos

Filho, isso que é bom:

Vem pescar e caçar com teu painho

NOSSA!

O QUE FIZERAM COM A MINHA ROÇA?

Pra que essa polpa de cacau, se aqui tem fruta fresca?

Tira a grade do meu curral e põe de volta a velha cerca

Nunca vou concordar com isso, você querer demolir a casa do meu avô para construir o seu edifício!

O QUE VAI RESTAR DA MINHA ROÇA?

veja o vídeo: