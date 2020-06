‘Estou trabalhando para salvar vidas, política nesse momento é zero’, diz Colbert

Provocado a falar sobre a ‘politização’ da pandemia, em entrevista coletiva hoje pela manhã (clique aqui para ver o vídeo), o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, deu uma resposta taxativa:

Política não cabe nesse momento. Se eu pudesse, se eu estivesse lá em Brasília, esses dois bilhões do fundo eleitoral já tinham ido direto para a Covid19. O Congresso está atrasado nisso. Se eu estivesse lá em Brasília, esse 1 bilhão mandado para o TSE para as eleições também tinham ido para a Covid19. Esse é o momento de salvar vidas, é para isso que estou trabalhando, me voltando cada vez mais para evitar mortes. Política, nesse momento, é zero”

A pergunta remetia à notas veiculadas na imprensa sobre a atuação de um empresário e político da cidade que após pagar, com dinheiro do próprio bolso, carros de som para circularem nas ruas “ajudando no combate à pandemia” logo após ação insinuou-se, também através da imprensa, como provável candidato a vice de Colbert na eleição deste ano.

O prefeito disse não ter tomado conhecimento da insinuação do empresário, mas fez questão de declarar a sua posição acerca do assunto. O nome do empresário não foi citado na pergunta.

Todas as segundas-feiras, desde o início da pandemia, o prefeito concede uma entrevista coletiva à imprensa, através da internet, sobre a doença.