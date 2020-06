Feirinha do Tomba proibida de funcionar neste fim de semana

Todas as atividades comerciais, exceto farmácias, não funcionarão na Praça do Tomba e adjacências no próximo sábado (13) e domingo (14).

A medida é uma determinação do Governo Municipal visando desacelerar o avanço da contaminação por Covid-19 na localidade. Conforme o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, o bairro Tomba é o segundo que mais registra casos da doença na cidade: 36.

A medida também vale para feira-livre do bairro – uma das maiores e mais frequentadas da cidade.

O prefeito Colbert Martins Filho observa que desde o início da pandemia medidas restritivas foram adotadas no bairro Tomba, como distanciamento entre barracas na feira-livre, além de ações do Programa Feira Viva a Vida, realizadas na semana passada.

A Fiscalização Preventiva Integrada atuará no local durante todo os dois dias para assegurar o cumprimento da medida.