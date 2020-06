Três hospitais públicos de Feira estão equipados com túneis de desinfecção

Três hospitais públicos de Feira de Santana – Cleriston Andrade, Hospital da Mulher e o Hospital de Campanha Covid19 – estão equipados agora com túneis de desinfecção desenvolvidos pelo Senai Cimatec.

O Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, passou a contar, nesta quarta-feira (10), com um Túnel disponibilizado pelo Governo do Estado. Com este, 23 unidades de Saúde da Bahia já contam com o equipamento para uso exclusivo de profissionais com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Vinte e três unidades de Saúde da Bahia já contam com o equipamento para uso exclusivo de profissionais com EPIs

Além do Clériston Andrade, os equipamentos também foram implantados nas seguintes unidades de Saúde: Instituto Couto Maia, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris, UPA de Ipiaú, UPA de Porto Seguro, UPA de Itaberaba, hospitais Santo Antônio (Obras Sociais Irmã Dulce), Espanhol, Subúrbio, Ernesto Simões Filho, Martagão Gesteira e o hospital de campanha da Arena Fonte Nova, em Salvador, além do Costa do Cacau, em Ilhéus, Calixto Midlej Filho, em Itabuna, São Vicente e Prado Valadares, em Jequié, Riverside, em Lauro de Freitas, das Clínicas de Conquista e Geral de Vitória da Conquista, Geral de Itaparica, da Chapada (Seabra), Dantas Bião (Alagoinhas) e hospital de campanha em Teixeira de Freitas.

Já os Túneis de Desinfecção dos dois hospitais municipais foram doados pelo CIFS (Centro das Indústrias de Feira de Santana). Os equipamentos já estão sendo utilizado pelos profissionais que atuam nas unidades.

Os túneis foram desenvolvidos sob a supervisão do infectologista Roberto Badaró, pesquisador chefe do Instituto de Tecnologia da Saúde do Senai Cimatec.

“A gente sabe que na contaminação do profissional da área da saúde, cerca de 50% ocorre não no contato com o paciente, mas quando ele vai se desparamentar. Ao passar pelo túnel de desinfecção e receber o spray, o profissional pode retirar estes equipamentos de proteção individual sem risco de contaminação”, afirmou Badaró.

O túnel do Senai Cimatec possui formato de um corredor de 2,5 metros, pelo qual o profissional de saúde passa ao final do seu expediente, antes da retirada do EPI, para desinfecção. O equipamento possui estrutura de alumínio, com tubulação de PVC, uma bomba de alta pressão e bicos aspersores que fazem o processo de nebulização. O desinfetante utilizado (hipoclorito) já é amplamente recomendado e utilizado, por décadas, para uso na desinfecção de superfícies de ambientes hospitalares e domiciliares, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e órgãos internacionais de saúde, inclusive com eficácia comprovada para o novo Coronavírus. Foto: Ascom HGCA