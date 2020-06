O caos segue em frente com toda calma do mundo

Que dizer do avanço do novo coronavírus na Feira de Santana? Só ontem (12) foram confirmadas mais seis mortes. Outros 110 casos se somaram às notificações anteriores e, agora, o município totaliza 1.416 casos. A quantidade de óbitos começa a inquietar: com os seis de ontem, já são 28 contabilizados. É bom lembrar que, no começo da pandemia, as mortes eram raras, mas, nas últimas semanas, se aceleraram.

O pior de tudo é que o País está distante do pico de casos e mortes e do aguardado declínio da pandemia. As previsões mais otimistas – projeções se sucedem vertiginosamente no noticiário, à medida que novos números são computados – empurram para agosto o pico. Só a partir de então, apostam os mais confiantes, é que os registros tendem a declinar.

Começa a ser fastidioso recordar que o isolamento social e as medidas preventivas estão sendo abandonadas por parcela significativa da população. A culpa – no senso comum –, como se sabe, é sempre do poder público, que não reprime, não fiscaliza, não pune, não enquadra os recalcitrantes. Nessa leitura torta da realidade, ninguém tem responsabilidades – nem consciência – e cabe ao Estado o papel punitivo.

O curioso é que, quanto mais se desrespeita o isolamento, mais se retarda o final da pandemia. Quem quer ser esperto no miúdo hoje – manter suas atividades, inclusive as econômicas, como se nada estivesse acontecendo – acaba prejudicado também no atacado, porque retarda a retomada lá na frente. E atrapalha todo mundo, penalizando sobretudo os disciplinados.

No meio do caos, é necessário reconhecer sempre os esforços das autoridades locais – prefeitos e governadores – para conter a Covid-19. Principalmente porque, no Planalto Central, não há uma estratégia, um plano, um conjunto de ações, nada. No fundo, os mais atentos já perceberam que não há nem governo. Pior ainda: o que há é um desgoverno, que boicota ostensivamente as ações contra a pandemia.

A clássica expressão – tempestade perfeita – ajusta-se ao Brasil atual. De um lado a população revoga sem cerimônia as medidas de contenção da pandemia, expondo-se e expondo até os mais cautelosos. Do outro lado, o governo em Brasília minimiza o novo coronavírus, tenta esconder números, alardeia remédios milagrosos com frequência. E há até tresloucados farejando burla na quantidade de óbitos, pregando recontagem, num flagrante desrespeito às famílias das vítimas.

É tão trágica a situação brasileira que vem à memória, sempre, um trecho da canção “Sereníssima”, da banda Legião Urbana – sucesso do rock nacional nos anos 1980/1990 – imortalizada na voz de Renato Russo: o caos segue em frente com toda calma do mundo…

Lançada há 30 anos, é mais atual hoje que naqueles tempos.