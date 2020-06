Procurador-geral de Feira fez sexo com servidora dentro de uma Secretaria

O site ‘O Protagonista’, de Feira de Santana, publicou ontem trechos dos depoimentos à polícia do procurador-geral do Município, Ícaro Ivvin e de uma servidora que o acusa de estupro, nos quais ambos afirmam terem feito sexo no interior da Secretaria de Desenvolvimento Social quando ele exercia interinamente o cargo de secretário.

No depoimento, Ícaro admite ter mantido relações sexuais com a servidora dentro da Sedeso, porém, segundo ele, foi consensual – com permissão da funcionária, enquanto ela afirma ter sido forçada a fazê-lo.

Os detalhes do ato sexual foram descritos por ambos e envolve beijos, abraços e uma felação (ação de excitar o pênis com a boca).

A servidora pública prestou queixa, em 15 de abril, de assédio sexual contra o então secretário municipal interino da Sedeso, Ícaro Ivvin. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher. A denúncia resultou na exoneração do secretário que voltou a exercer apenas a função de procurador, para o qual foi eleito pela Câmara Municipal de Feira onde também exerceu a mesma função.

A mulher esteve na DEAM com o marido e uma prima, além de advogado. Na delegacia relatou que na terça-feira (14/4) teria sido assediada sexualmente dentro da Secretaria onde trabalhava, pelo então secretário interino da pasta.

Desde então a funcionária tem atendimento psicológico e psiquiátrico no Centro de Atendimento Maria Quitéria e Hospital Especializado Lopes Rodrigues, segundo seus advogados.

