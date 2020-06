Mesmo com 115 novos casos de Coronavírus, Boulevard reabre nesta quinta

Com horário reduzido e protocolo de segurança, o Shopping Boulevard reabriu nesta quinta-feira (18) após cerca de 90 dias fechado. Funcionando de segunda a sábado do meio dia às 19h, a administração do empreendimento citou o decreto nº 11.606, de 15 de junho, que permitiu a reabertura de Shopping Centers mas determinou que a praças de alimentação e cinemas devem permanecer fechados.

O Shopping afirma estar também controlando o fluxo de pessoas, vigiando a obrigatoriedade do uso de máscaras e medindo a temperatura de clientes, lojistas e prestadores de serviço. Os serviços de Delivery e Drive-thru continuam funcionando nos horários de sempre.

A reabertura vem no dia em que a cidade registra 115 casos de Covid-19 e 3 novas mortes causadas pelo vírus. Desde o início da pandemia, a cidade acumula 1.920 casos da doença, além de 39 óbitos. No momento, segundo a Prefeitura, 48 pacientes estão hospitalizados com o Coronavírus.

Foto: Acorda Cidade