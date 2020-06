Estrada do Papagaio vai ser duplicada; licitação acontece segunda-feira

Uma das mais antigas e importantes avenidas da zona norte de Feira de Santana, a Estrada do Papagaio vai ser finalmente duplicada.. A licitação que vai definir a empresa responsável está marcada para o dia 22, próxima segunda-feira, a partir das 8h30, no Teatro Margarida Ribeiro.

A ‘Estrada do Papagaio’ tem o nome oficial de rua Rubens Francisco Dias. Ela liga a BR-116 a diversas localidades e condomínios existentes hoje naquela região, entre esses o antigo povoado de Santa Quitéria (foto) recentemente transformado em bairro, assim como o complexo de edificações (igrejas, mosteiros, seminários e faculdade) da Arquidiocese de Feira de Santana.

A reestruturação da artéria vai facilitar a fluidez do tráfego de veículos, visto que aquela região da cidade nos últimos anos ganhou característica habitacional, com a construção de dezenas de condomínios. A empresa que apresentar o menor preço global, também vai construir o Parque Linear do Papagaio em duas áreas desapropriadas pela Prefeitura que, somadas, medem quase dez mil metros quadrados.