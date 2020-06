Targino diz que presidente da Câmara de Feira revela despreparo moral e ético para o cargo

Ao comentar o escândalo sexual em que está envolvido o procurador geral do município de Feira de Santana, o deputado estadual Targino Machado referiu-se à defesa que o vereador Zé Carneiro, presidente da Câmara Municipal, fez do ato praticado dentro de uma Secretaria, pelo advogado Ícaro Ivvin, como reveladora de “despreparo intelectual, ético e moral para agregar valores a qualquer cargo de representação popular”. Os comentários do deputado estão em um vídeo de cerca de 4 minutos que circula nas redes sociais.

Ao ‘passar o pano’ no escândalo, o vereador Carneiro atribuiu o caso a uma ‘fraqueza humana’ e considerou normal o ato sexual ocorrido no interior da Secretaria de Desenvolvimento Social. “Se foi consensual não vejo motivo para demissão”, disse o presidente da Câmara. Ícaro é acusado por uma servidora de ter sido assediada moralmente a praticar o ato, constituindo-se por essa acusação, um estupro. Ele diz, no entanto, que foi consensual.

O vereador é uma figura ‘carimbada’ na política de Feira. Candidatou-se pela primeira vez em 1996 e nas eleições seguintes. Embora tenha assumido diversas vezes o cargo como suplente, só veio a eleger-se em 2012 e reeleger-se em 2016. Foi eleito presidente após a morte súbita do vereador Rony Miranda em 2017. Já foi filiado a quase uma dezena de partidos. Atualmente está no MDB.

