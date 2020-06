Auditores fiscais da Bahia abrem debate sobre fraudes em licitações

Na próxima quinta-feira (25), às 18 horas, o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF) promoverá uma live para discutir sobre Fraudes em Processos Licitatórios.

O tema foi escolhido após casos de compras de respiradores para auxiliar doentes de Covid-19, com pagamentos antecipados sem que a correspondente entrega ocorresse.

“Nestes tempos de pandemia, temos visto e ouvido no noticiário a prática de compras com preços superfaturados e/ou com pagamentos antecipados sem a devida entrega dos produtos. Então, iremos trazer o tema à sociedade e aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto”, explica Stéphenson Cerqueira, diretor Financeiro do IAF, responsável pela live.

A transmissão é aberta ao público e será realizada através da rede social Instagram, no endereço @iaf_bahia.