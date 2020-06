Hospital Clériston Andrade 2 tem praça de alimentação para antigos barraqueiros

As barracas de lanches que ficavam na entrada do Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana já não existem mais. Os donos desses estabelecimentos ganharam uma praça de alimentação no interior do novo HGCA que deverá ser inaurado pelo governador Rui Costa no próximo dia 29.

As chaves dos novos quiosques foram entregues aos comerciantes que eram donos daquelas barracas, esta semana, pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Um sorteio presencial definiu a ordem de cada quiosque que funcionará no hospital.

Todos os comerciantes estão recebendo treinamento de boas práticas de higiene pessoal e segurança alimentar, ministrado por uma equipe técnica do Clériston, conforme orientações da Vigilância Sanitária.

Para o deputado federal Zé Neto, que acompanhou a entrega das chaves, os ex-barraqueiros prestarão um serviço de melhor qualidade no local adequado, confortável e seguro.

“Essas famílias ajudaram a preservar a história do Clériston e não poderiam ficar de fora dessa nova fase do hospital. Agradeço ao governador Rui Costa, o secretário de Saúde Fábio Vilas-Boas e o diretor da unidade, José Carlos Pitangueira, por esse diálogo que está proporcionando um novo horizonte na vida dessas pessoas“, destaca Zé Neto.