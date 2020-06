Prefeito de Feira exonera o procurador geral do município envolvido em escândalo sexual

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, exonerou do cargo de Procurador Geral do Município o advogado Ícaro Ivvin de Almeida Costa Lima (foto). O decreto foi publicado na manhã de hoje (24) no Diário Oficial do Município.

No dia 14 de abril, houve uma denúncia de assédio sexual contra o procurador. No dia 28 do mesmo mês, o prefeito Colbert Martins determinou a instauração de uma sindicância para apurar. A conclusão da sindicância foi entregue oficialmente na sexta-feira última, dia 19.

Em inquérito na polícia os envolvidos no caso, o procurador e a servidora, admitiram ter feito sexo no interior da Secretaria de Desenvolvimento Social onde o advogado exercia a função de secretário interino. O procurador afirma ter sido sexo consensul mas a servidora diz que foi constrangida a fazer felação (sexo oral).

O presidente da Câmara, vereador José Carneiro, onde o advogado também exerceu o cargo de procurador, ainda chegou a fazer uma defesa explícita do advogado afirmando que se foi ‘consensual’ não era motivo para demissão, mas recuou e disse que “se expressou mal” e em seguida que sua fala teria sido deturpada.

“Para o Governo Municipal, este é um assunto encerrado. Já está pronta e vamos encaminhar à Câmara Municipal o pedido de destituição do advogado Ícaro Ivvin, e, nos próximos dias, encaminhar ao Poder Legislativo o novo indicado ao cargo”, salientou o prefeito.