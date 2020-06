Secretário de Educação da Bahia tem expectativa de diálogo com novo ministro

O secretário de Educação da Bahia, professor José Jerônimo espera um maior diálogo do novo ministro nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, o militar reformado e economista Carlos Decotelli.

“Nossa expectativa é a de que a sua posse marque um patamar de diálogo entre o MEC e os secretários estaduais e municipais de Educação, na busca de soluções para questões fundamentais para a Educação no nosso país, a exemplo do financiamento da Educação Básica e do ENEM”, declarou.

A realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020, um ano marcado pela pandemia do novo Coronavírus, foi duramente criticada pelo secretário. O secretário foi um dos que solicitou o adiamento.