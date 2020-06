Colbert pede socorro ao Ministério Público para conter aglomerações

O nível de distanciamento e isolamento social em Feira nunca ultrapassou os 50% em nenhuma fase da pandemia. A população do município tem se mostrado completamente rebelde às determinações sanitárias para evitar as aglomerações e evitar a disseminação do coronavírus. Uma festa ocorrida neste fim de semana em uma localidade da zona rural foi a gota d’água para o prefeito de Feira, Colbert Filho, pedir socorro ao Ministério Público para impedir as aglomerações.

A festa estava sendo realizada na localidade conhecida como Corredor dos Araçás, na zona rural de Feira de Santana, na noite desse sábado (27). Dois “paredões” animavam cerca de 100 pessoas, até que a fiscalização foi acionada por meio de uma denúncia via o telefone 156, da Prefeitura Municipal. O som foi apreendido.

Foi preciso uma ação enérgica da Polícia Militar, que compõe a FPI, no sentido de acabar a festa e apreender dois “paredões” de som que estavam sendo utilizados.

Vou solicitar a participação do Ministério Público no incidente porque entendo que a falta de respeito à fiscalização é grave. Algumas pessoas insistem em colocar suas vidas em risco, desrespeitando a prevenção contra a covid-19, mas não podem impor esse desrespeito àqueles que estão nas ruas tentando preservar a saúde da sociedade, como é o caso dos integrantes da FPI”, acrescentou.