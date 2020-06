Ministério Público pede informações sobre Hospital de Campanha de Feira

O Ministério Público estadual oficiou o Município de Feira de Santana para que sejam prestadas informações, em 72 horas, sobre o planejamento municipal para eventual ampliação dos leitos clínicos e de UTI do hospital de campanha da cidade.

Segundo o promotor de Justiça Audo Rodrigues, deve ser cogitada a ampliação do número de leitos da unidade, atualmente com 50 clínicos e dez de UTI destinados para tratamento de pacientes com Covid-19.

O promotor apontou que Feira de Santana é habilitada para realizar a gestão plena do sistema, “o que implica na obrigação de prestar atendimento para a população dos demais municípios pactuados, situação que repercute na rede de atendimento voltada ao enfrentamento da pandemia”.

Conforme o promotor, o número de casos confirmados está aumentando em Feira e nos municípios da microrregião, como Amélia Rodrigues, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Irará, Tanquinho e São Gonçalo dos Campos.

“As principais cidades que integram a microrregião já somam 995 casos confirmados, número que corresponde a aproximadamente um terço do total de confirmações notificadas em Feira de Santana, conforme dados do Geocovid-19, plataforma de monitoramento gerida pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uesf)”, pontuou.