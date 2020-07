Avenida Getúlio Vargas ganha bancos de madeira sob as árvores

A Prefeitura de Feira de Santana instalou 35 bancos no canteiro central da avenida Getúlio Vargas, entre a rua Barão do Rio Branco e o viaduto sobre a avenida Eduardo Fróes da Motta. Outras ações de revitalização foram efetuadas. O mobiliário urbano é feito de madeira e ferro, foi fixado em maior quantidade nos trechos tradicionalmente mais frequentados por transeuntes de uma das mais bonitas avenidas da cidade.

Todos foram colocados estrategicamente sob as árvores mais frondosas, de forma que durante várias horas do dia quem sentar neles será presenteado pela natureza, com sombra e o vento fresco.

O canteiro central da Getúlio Vargas é um dos preferidos pelos atletas nas suas atividades físicas diárias – caminhadas e corridas. A avenida recebeu vários investimentos estruturais nos últimos anos. Um deles foi a pista de piso intertravado, que facilitou a prática de esporte, que tirou os atletas das suas margens – bem próximo ao trânsito, para o seu centro e possibilitou esta prática durante todo o dia. Além da segurança e o ar um pouquinho mais puro, a sombra oferecida pelas árvores.

Várias lixeiras também foram instaladas ao longo da avenida, mais uma iluminação especial no seu centro, com lâmpadas de LED coloridas. Mais recentemente, a Prefeitura trocou toda a iluminação pública da Getúlio Vargas. Modernizando-a. Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio foram substituídas por equipamentos de LED.