Sindicato dos servidores faz questionário sobre retorno às atividades na UEFS

Uma “Prospecção de informações do quadro técnico administrativo da UEFS para orientar as ações do Sintest no retorno das atividades presenciais no cenário pós-pandemia (COVID-19)” está sendo feita pelo Sindicato dos Trabalhadores na Educação do 3º Grau no Estado da Bahia, o Sintest-UEFS. O questionário pode ser acessado nas redes sociais (clique aqui).

A consulta vai até o próximo dia 5 (sábado), e consta de perguntas relacionadas aos dados pessoais do servidor além de questões relativas à segurança no trabalho diante da pandemia.

Em nota pública emitida no mês passado, o Sindicato se posicionou contrário “a qualquer atividade se posicionar contrário a

realização de qualquer atividade administrativa presencial pelos servidores técnicos administrativos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) enquanto persistir a pandemia da Covid-19″

A entidade reconhece que a posição pode parecer “instransigente” mas alega que a ‘prospecção’ em curso demonstra que há “um quantitativo considerável” de servidores com idade avançada e alguns que possuem comorbidades. A nota acusa a Universidade de “descaso com a situação”,

A coordenadora do Sindicato em Feira de Santana, Daiana Alcântara participou esta semana de live sobre o assunto com colegas de Salvador e outras cidades da Bahia.

Acesse: nota pública e questionário.