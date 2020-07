Mais oito leitos de UTI no Hospital de Campanha de Feira

Oito novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) já estão disponíveis para receber pacientes cometidos pela Covid-19 no Hospital de Campanha da Prefeitura de Feira de Santana.

Os novos leitos começaram a funcionar na noite desta terça-feira, 7. O prefeito Colbert Martins Filho anunciou em suas redes sociais.

Com isso, o Hospital de Campanha passa a contar com 18 leitos de UTI e 40 leitos clínicos – estes não foram ampliados, pois a demanda de ocupação é baixa. A medida visa reforçar o atendimento aos pacientes do novo coronavírus e não colapsar a saúde no município.

“Acabo de sair do Hospital de Campanha. Conforme anunciamos ontem, colocamos à disposição da população, agora a noite os oito novos leitos de UTI, prontos para receber pacientes em regulação”, disse o prefeito.

Ele ressaltou que tem trabalhado dia e noite, buscando sempre o melhor para todos, “principalmente neste momento em que estamos enfrentando uma fase difícil devido ao amento de casos em nossa cidade”.