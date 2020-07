Colbert admite adotar toque de recolher em localidades de Feira

A adoção do Toque de Recolher em localidades que registram maiores índices de contaminação do novo coronavírus em Feira de Santana foi proposta pelo Governador Rui Costa em reunião por video-conferência com o prefeito Colbert Martins Filho na manhã desta quinta-feira, 09. A reunião online contou com a participação de vários outros gestores do estado da Bahia.

O prefeito Colbert Martins Filho disse que a sugestão será avaliada e discutida mais detalhadamente junto com o governador. “Essa é uma proposta que depende de um aporte ainda maior por parte da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Já contamos com esse apoio na nossa Fiscalização Preventiva Integrada. Entretanto a partir do momento que iremos fazer o fechamento de alguns bairros, de forma mais intensa, precisará sim de uma ação policial muito mais forte, assim como o Governo do Estado já vem fazendo em outras cidades”, destacou.

Na oportunidade o prefeito apresentou ao governador Rui Costa um panorama da pandemia em Feira de Santana. “Ontem, só para termos como exemplo, nas nossas sete policlinicas, todas de urgência, e duas UPAS, nós tivemos 71 casos suspeitos testados. Deste total, um foi positivo. Então nós estamos fazendo acompanhamento permanente desses casos para que tenhamos o máximo possível de controle e para que essas identificações possam ser bem rápidas, bem precisas e bem breves”, ressaltou.

O gestor municipal também informou ao govrnador dados do Hospital de Campanha de Feira de Santana. “Ampliamos mais oito leitos de UTI e hoje, desses 18 leitos, 14 estão ocupados e dos 50 leitos clínicos que nosso hospital de campanha tem, 32 nesse momento estão ocupados”, revelou. Colbert também respondeu questionamento do governador, como sobre os índices da zona rural do município, bem como regiões da cidade que concentram mais casos.