Inaugurada pavimentação da BA-878 que liga Cabuçu à Bom Jesus

Principal via de acesso para as praias de Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres, no município de Saubara, a BA-878 ganhou 27,5 km de pavimentação no trecho que dá acesso à BR-420, em Santo Amaro, na manhã de ontem (8). A obra foi entregue pelo governador Rui Costa e contou com a presença do deputado federal Zé Neto.

Com investimento de R$ 19 milhões, a recuperação da rodovia vai possibilitar que motoristas e pedestres passem a trafegar com mais segurança no local.

“É um momento de alegria para os moradores de Cabuçu, Bom Jesus e Saubara, que recebem essa estrada totalmente recuperada. Só temos a agradecer ao governador Rui e ao secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti, pela atenção dada a essas praias que atraem centenas de pessoas, principalmente, os feirenses que são frequentadores assíduos”, lembra Zé Neto.

O deputado destaca ainda a importância dos R$ 24 milhões investidos na ampliação da rede de abastecimento de água em Saubara, que põe fim à falta d’água que era frequente na região. “Com a água vindo direto da barragem de Pedra do Cavalo, acaba a vazão durante o verão, afirma.