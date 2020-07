Sertão em Cena, festival de cinema mostra o universo cultural nordestino

O Museu Casa do Sertão, entidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), convida o público a prestigiar as criações, ritmos e narrativas poéticas do universo cultural nordestino presentes nas produções audiovisuais do Festival de Cinema Sertão em Cena.

Os vídeos serão exibidos sempre às quintas-feiras (a partir de hoje) do mês de julho, às 15 horas, na página do Museu no Facebook, no seguinte endereço: https://www.facebook.com/museucasadosertao/

O projeto visa estimular a apreciação dos públicos (no plural entendendo a sua não uniformidade) a produções regionais que abordam, a partir de cenas, sequências e contextos, suas relações a enunciados históricos, sociais e as correntes artísticas e intelectuais. A proposta é de uma vigorosa pauta de discussões sobre as possibilidades e problematizações da produção audiovisual no interior baiano.

A iniciativa é justificada, no âmbito museológico, pela produção cinematográfica, também compreendida enquanto testemunho material da humanidade. Isso leva em consideração a natureza, uma amálgama das demais artes que lida de forma dinâmica, com aspectos representativos de tempo, espaços e ideias.

O Sertão em Cena estreia com a exibição da premiada ‘O Ouro de Muribeca’, dirigido por Talles Lins, curta metragem que foi gravado na Serra Azul do município de Uibaí, BA. O filme se baseia numa lenda, extraída do Manuscrito 512, documento de autoria desconhecida que integra o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, considerado um dos maiores mistérios da cultura brasileira. O dinâmico roteiro versa sobre a saga de Vadim e sua busca pela lenda do ouro por dois mundos, o do encantamento e o da dura realidade.

Em sequência será exibida a produção Quebra-Cabeça dirigida por Sandoval Dourado, que teve a participação de atores da região. Vencedor do Sétimo Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões (2012), o filme foi gravado na Rodagem, povoado de Lapã, BA, e retrata uma história de morte e vingança que vai se montando no decorrer da trama como um complexo recurso narrativo.

Centro de Abastecimento de Feira

O próximo da lista será a produção ‘Terra Crua’ com roteiro e direção de Benedito Dias, gravado em Lagoa Funda região de Barro Alto. O filme enfoca disputas de poder que envolvem a terra e a água no Alto Sertão Baiano. Com atores locais, a trama discorre sobre os sofrimentos da seca na lida campesina e alentos da inocência infantil.

O primeiro ciclo de exibições será finalizado com a obra ‘Bié dos Oito Baixos’ dirigido por Eduarda Gama e Uyatã Rayra. O filme conforma-se como o registro-acontecimento em que se detalham, de uma genuína ótica, uma costura de imagens-textos sobre emblemática manifestação cultural popular, ocorridas em território feirense, o ‘Samba de Bié’, no Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

O roteiro enfoca a biografia de Francisco da Silva Sena (o Bié) e o notabiliza enquanto mobilizador cultural que perpassa por meio de improvisos instrumentais (sanfona de 8 baixos acompanhada de zabumba e triângulo) no Samba de Roda do ambiente da feira, além de sons, cenas e personagens que protagonizam icônicas performances. A produção traz à luz reflexões sobre cultura, mentalidades, silenciamento, micropoderes e seu trânsito nos círculos sociais.

Vale conferir o projeto Sertão em Cena e seus expedientes reflexivos sobre patrimônio cultural numa vinculação direta com o presente a partir das movimentações cênicas e nas discussões propostas sobre o protagonismo estético. Em meio as exibições ocorrerão duas lives, sendo uma 23 de julho com participação de Kaony Moreira, o artista e diretor de arte Sócrates Júnior e a graduanda em cinema pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Rainha Han. Em 30 de julho, encerrando a atividade, haverá a participação de Kaony Moreira Eduarda Gama e Uyatã Rayra.

Acompanhe através:

https://mcs.uefs.br/

Facebook: Museu casa do sertão – uefs

Instagram: @museu.casa.do.sertao

Contato email: [email protected]

Calendário de exibições:

DATA OBRA ENTREVISTA LIVE 09 de julho 15h O Ouro de Muribeca ( 21min: 22 s) Ficha técnica Direção do filme: Talles Lins Keli Carine N. Oliveira Atriz e pedagoga ( UNEB) # sobre a pesquisa do manuscrito 512 16 de julho 15h Quebra Cabeça ( 12min: 33 s) Ficha técnica Direção do curta: Sandoval Dourado Charleandro Machado Artista plástico ( UFBA) Texto em elaboração 23 de julho 15h Terra Crua ( 56 min: 47s) * Ficha técnica Direção do filme: Benedito Dias. Adherrio-Laiss Artista de audiovisual independente; TEMA: “ A importância da produção audiovisual sobre o universo do sertão baiano ( aqui abordaremos os três filmes o ouro de muribeca quebracabeça e terra crua) Sócrates júnior; artista e diretor de arte + Hélder Sousa; artista performático e estudante do curso de cinema da UFRB do recôncavo baiano 16:00 h às 17:00 h… 30 de Julho 15h Bié dos Oito Baixos ( 16 min: 10s)

Ficha técnica Direção: Eduarda Gama e Uyatã Rayra Como proposta de atividade para o congresso virtual da UEFS TEMA A ELABORAR 15:30 h às 16:30 h