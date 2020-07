Prefeitura de Candeal derruba árvores em praça de povoado; reforma ou crime ambiental?

Os moradores do povoado de Belo Alto, no município de Candeal, a 60 km de Feira de Santana, não podem mais desfrutar das sombras que existiam na pracinha defronte à igreja.

Sob a justificativa de fazer uma reforma, a construtora contratada pela Prefeitura para realizar a obra derrubou as árvores que existiam na praça, tirando a beleza e o conforto que elas propiciavam ao local.

Eram mais de 15 árvores nativas, informa o sr. Paulo Jackson, proprietário de imóvel no povoado rural. A destruição deixou os moradores estarrecidos e revoltados com o que consideram um provável crime ambiental.

“Meu coração sangrou e meus olhos se encheram de lágrimas, quando vi tamanha destruição na praça de Belo Alto, em pleno tempo de pandemia do Covid19!”, disse. Ele pediu informações, através de email, ao prefeito do município, Everton Cerqueira, sem no entanto receber resposta até agora.

A praça era assim como nesse foto acima. Os moradores do povoado, e principalmente os do entorno da praça querem que o Prefeito ou a Secretaria de Administração apresente o projeto da reforma que eles desejavam mas não com a derrubada das árvores.

O sr. Paulo Jackson enviou email não só ao prefeito mas também à Secretaria sem obter nenhuma resposta. Segundo ele “já estão sendo movidas algumas ações junto ao Ministério Público Estadual, para que o Sr. Prefeito seja responsabilizado pela destruição promovida pela Prefeitura.”