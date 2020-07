Bahia homenageia os 120 anos de nascimento de Anísio Teixeira

Como parte de uma programação especial de atividades desenvolvidas pelo Governo da Bahia, a Secretaria da Educação do Estado (SEC), o Instituto Anísio Teixeira (IAT), que faz parte da estrutura organizacional da SEC, e o Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia (CEE-BA) celebraram, com uma cerimônia virtual, neste domingo (12), os 120 anos de nascimento do educador baiano Anísio Teixeira. A atividade, que contou com apresentações artísticas, exibição de vídeos e depoimentos.

Nesta segunda-feira (13), o Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE) também realiza, às 14h, uma sessão especial em comemoração ao educador baiano e às 15h, a Escola Parque promove a live “120 Anos de Anísio Teixeira.” Ainda este mês, será lançada a nova versão da Plataforma Anísio Teixeira, com data a definir.

Ao longo do ano, também estão programados atividades e eventos, como: Prêmio Anísio Teixeira de Gestão Escolar; Aula Magna na Escola Parque Carneiro Ribeiro, em Salvador, e na Escola Parque 308 Sul de Brasília; denominação do prédio da SEC como “Casa Anísio Teixeira” e exposição comemorativa na SEC e nos NTEs; lançamento da Biblioteca Anísio Teixeira, com a publicação de obras do educador; e a realização de seminários virtuais com instituições públicas de Ensino Superior.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ressaltou a importância do educador para a educação pública. “O trabalho de Anísio Teixeira serve de inspiração para que trabalhemos, cada vez mais, com zelo pela educação das crianças como ideal de democracia. Entre todas as atividades que planejamos para este ano, já enviamos para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) o projeto de lei para tornar Anísio Teixeira o patrono da Educação baiana, como forma de reconhecer a importante produção deste educador”, afirmou.

Além da Educação Integral, também foi responsável pelas primeiras discussões do que seria o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), a importância da formação de professores e criou o CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). entre outros”, disse. Fundou a UnB (Universidade de Brasília), rodeado de grandes intelectuais, como Oscar Niemeyer, Gilberto Freire e Heitor Vila-Lobos.

A filha de Anísio Teixeira, Anna Christina Teixeira, a Babi, falou que o pai era um homem simples e modesto. Ela tambem descreveu a emoção pela homenagem. “Que linda homenagem que o Governo da Bahia, através da Secretaria da Educação e do IAT, o CEE, a Escola Parque e a Comissão do Ano Anísio Teixeira, prepararam, com a participação de tantos admiradores, seguidores e defensores da obra de meu pai, Anísio Teixeira. Estou muito emocionada e agradecida a todos pelas falas, pelos depoimentos e pelas várias formas de participação”, comentou.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jQYXCXIRaDg&feature=emb_title