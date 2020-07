Embasa interrompe abastecimento em bairros de Feira: nova adutora

A Embasa informa que, para realizar a conexão de trechos da nova rede adutora, o abastecimento de água será interrompido em bairros de Feira de Santana (lista abaixo) a partir das 5 horas da manhã de quarta-feira (15). Os municípios de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Santa Bárbara, Santanópolis e Tanquinho e demais bairros de Feira terão vazões reduzidas.

A previsão de conclusão dos serviços é às 18 horas do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa com plena regularização em até 24 horas após o término do serviço. A interrupção do fornecimento de água não afetará os imóveis que contam com reservatório domiciliar adequado para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores.

Bairros afetados – Jardim Acácia, Chácara São Cosme, Viveiros, Três Riachos, Sobradinho, CIS, Tomba, Galhardo, Centro, Jardim Cruzeiro, Km 7, Calumbi, Rua Nova, Feira IV e Barroquinha.

Serviço – Essa redução temporária no volume de água possibilitará a conexão de uma parte da nova adutora – rede principal que traz água da Estação de Tratamento para o município – do sistema de abastecimento de Feira de Santana, que está sendo instalada na região do CIS/Tomba. São os primeiros 2,5 mil metros da tubulação de um total de 29,5 km.