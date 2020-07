EternizArte lança primeiro concurso de arte independente

Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de arte independente promovido pela EternizArte, uma comunidade colaborativa que foi criada para conectar artistas e amantes das artes.

De acordo com a organização, o concurso terá 10 mil reais em prêmios, mas o grande objetivo é a demonstração de sempre tentar fazer o melhor pelos artistas.

Nesta primeira edição, o concurso terá duas modalidades, a poesia e música. Os interessados deverão publicar na página do Eternizarte um único trabalho de própria autoria com temática livre.

Todas as regras podem ser acompanhadas através do eternizarte.org.

O voto será popular e ganhará quem obtiver mais curtidas na publicação. O as inscrições tiveram início no dia 20 de junho e será encerrada no dia 20 de agosto desse ano.

As premiações serão:

1º lugar poesia: R$ 3.000,00

2º lugar poesia: R$ 1.500,00

3º lugar poesia: R$ 500,00

1º lugar música: R$ 3.000,00

2º lugar música: R$ 1.500,00

3º lugar música: R$ 500,00