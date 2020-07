Colbert faz novo teste de Covid-19 e não vai à inauguração do HGCA 2

O prefeito Colbert Martins Filho foi submetido a um novo teste para Covid-19. Atendendo a recomendação de especialistas quanto ao isolamento até a divulgação do resultado, o gestor municipal suspendeu todas as atividades de sua agenda durante o dia, inclusive a presença na inauguração do Hospital Geral Clériston Andrade 2.

A realização do exame foi motivada pelo fato do chefe do Executivo ter mantido contatos recentes com dois secretários que testaram positivo para a doença. Colbert não sente nenhum sintoma e está desenvolvendo atividades administrativas em sua residência. “Este é um protocolo de saúde que deve ser seguido nessas circunstâncias e assim que sair o resultado divulgarei com toda a transparência necessária”, relatou o prefeito.

Há alguns dias o prefeito também realizou exame após testagem positiva do secretário de Planejamento, Carlos Brito, com o qual ele havia mantido contato anteriormente. Na oportunidade o resultado foi negativo. Carlos Brito está em recuperação em uma unidade hospitalar da cidade.