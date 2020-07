Grupo da UNEB lança livro sobre Tecnologias e Letramento; veja como receber uma cópia gratuita

O Grupo de Estudo e Pesquisa em (Multi)letramentos, Educação e Tecnologias da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) promoveu ontem (15) o lançamento virtual do livro “Tecnologias digitais e (multi)letramentos: inflexões teórico-metodológicas para a formação do professor”. O livro conta com 10 capítulos escritos a partir de projetos desenvolvidos em escolas do município de Retirolândia por mestrando da instituição.

Segundo a professora Úrsula Cunha, coordenadora do Grupo, a publicação tem como objetivo “oportunizar discussões sobre outras práticas educativas a partir do uso de tecnologias digitais na sala de aula” a partir da experiência docente nos últimos anos do ensino fundamental.

A versão digital (e-book) da publicação pode ser solicitada clicando aqui. Os exemplares serão enviados no final do mês de agosto.