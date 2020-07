‘Toque de recolher’ intensifica aglomeração no transporte em Feira

O “toque de recolher” em vigor em Feira de Santana até o próximo domingo (19) já mostra efeitos negativos no transporte público. Muitas pessoas estão voltando para casa mais cedo para evitar estar na rua após as 18h, o que antecipou e concentrou os horários de pico de fim de expediente.

Repórteres do veículo Acorda Cidade constataram intensa aglomeração em ônibus e terminais, além de atrasos e incerteza sobre os horários dos ônibus.

Diferente de outras cidades brasileiras, a prefeitura de Feira de Santana não aumentou a frota de ônibus, a frequência das viagens e nem tomou medidas para garantir o distanciamento social no transporte público, como a proibição de viajar em pé.

Lugares fechados e aglomerados, como ônibus urbanos, costumam apresentar maior risco de contaminação pelo coronavírus. As recomendações de documento da Fundação Getúlio Vargas sobre a Covid-19 no transporte público incluem o uso de máscaras, a higienização constante das mãos, a circulação com as janelas sempre abertas e a limitação da ocupação dos veículos, que não devem transportar mais de 50% de sua capacidade.

