Nova Cesta do Povo em Salvador vende produtos da agricultura familiar

Iogurtes nos sabores umbu, café, abacaxi, licuri, morango, coco, entre outros sabores, além de bebidas lácteas, queijo e manteiga, são produtos da agricultura familiar da Bahia que poderão ser adquiridos pela população soteropolitana, na nova loja da Cesta do Povo, inaugurada na Av. Sete Portas (antiga Estação Rodoviária), neste sábado (18).

Os produtos são da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló (Coopag), do município de Várzea Nova,a 250km de Feira de Santana, feitos com matérias-primas selecionadas, produzidas por agricultores familiares da região.

A Coopag conta com 180 cooperados e produz por mês 150 mil litros de iogurte, sete mil quilos de manteiga, 20 mil quilos de queijo e 130 mil quilos de polpas de frutas.

A Coopag recebe apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Só por meio do edital no edital Alianças Produtivas Territoriais, do projeto Bahia Produtiva, foi investido R$1,4 milhão, com o objetivo de estimular o crescimento produtivo dessa cooperativa da agricultura familiar, por meio de parcerias com o setor privado