Prefeitura de Feira flexibiliza atividade econômica a partir de terça-feira

A partir de terça-feira, 21, o funcionamento do comércio e serviços em Feira de Santana será mais flexibilizado, com alguns setores passando a funcionar todos os dias e acabando o limite de 200 metros quadrados. A decisão foi tomada neste domingo (19) pelo prefeito Colbert Martins, levando em conta uma queda no índice de internamentos por covid 19, principalmente em UTI.

“Chegamos neste domingo com ocupação de 50% nos leitos de UTI do Hospital de Campanha e dos 40 leitos do Hospital Geral Clériston Andrade apenas cinco estão com pacientes. Nós temos que administrara a crise com essa maleabilidade, observando sempre a questão da saúde, da vida. Se lá adiante for preciso reduzir mais as atividades econômicas, voltaremos a reduzir”, explica o prefeito.

O decreto estadual estabelecendo a restrição de circulação termina à meia noite deste domingo. Amanhã (19) prevalece o decreto municipal com o escalonamento e o limite de 200 metros quadrados. Já na terça começa a valer o novo decreto, com mais flexibilização.

O prefeito Colbert Martins também avaliou como muito positivo a restrição de circulação nos últimos dias. “A população colaborou quase que 100% e com certeza nós teremos um resultado positivo no combate à pandemia. É preciso ter consciência que estamos vivendo uma situação excepcional e, portanto, medidas inéditas e por vezes duras devem ser adotadas”.