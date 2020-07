Colbert responde cobrança de Zé Neto: “aqui aplicamos [os recursos] exatamente para onde vieram”

O prefeito Colbert Martins respondeu hoje em coletiva com a imprensa ao vídeo publicado pelo deputado federal Zé Neto que, em frente ao Hospital de Campanha, cobrava prestação de contas de recursos destinados a Feira de Santana por meio de emenda parlamentar.

Após ser questionado pelo Blog da Feira, o prefeito afirmou que já recebeu os recursos de emendas e que será feita uma “prestação de contas transparente” dos recursos, que teriam sido aplicados tanto no Hospital de Campanha quanto no resto da rede municipal para combate à Covid.

O prefeito também alfinetou o deputado: “Já mandei [como deputado federal] muito mais recursos do que ele”. Além disso, insinuou o uso político da pandemia por Zé Neto: “com a proximidade do mês de novembro, o deputado pode querer fazer outros tipos de ilação; o que eu faço é tratar das pessoas”. “Boca fechada às vezes é muito bom”, afirmou o prefeito, afirmando que o Governador teria posteriormente ‘desautorizado’ a fala do deputado.

Questionado pelo Blog a que tipo de ilações se referia, o prefeito respondeu que “em novembro provavelmente ocorrerão eleições; deve ser exatamente por isso”. Reforçou, entretanto, que a prestação de contas será feita com tranquilidade e que a Prefeitura mantêm boas relações institucionais com o executivo estadual: “Eu não espero contaminação desse momento de tratamento da Covid com as eleições”

Confira a coletiva completa: