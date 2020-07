Zé Chico homenageia ‘Dia do Vaqueiro’ lembrando de Zinho Pinto

Em Feira de Santana, o empresário e pecuarista José Francisco Pinto, Zé Chico, lembrou da data especial, o Dia do Vaqueiro”, que é comemorado em 20 de julho. “Nossas raízes, da grande Santana dos Olhos D’água, passa pelo vaqueiro”, disse o empresário que também é político.

Nas veias dos feirenses corre esse sangue valoroso desses homens especiais”, destacou Zé Chico.

Pecuarista, homem do campo também, Zé Chico lembra das próprias origens.: “Cresci vendo o trabalho dos vaqueiros, pelos quais tenho grande respeito e admiração. Além disso, aproveito para homenagear meu tio, grande vaqueiro Petrolino Ferreira Pinto, o conhecido Zinho Pinto”

Sobre Zinho, escreveu o jornalista Adilson Simas, por ocasião de uma Exposição Agropecuária de Feira de Santana:

Petrolino Ferreira Pinto, mais conhecido Seu Zinho, irmão gêmeo de Senhor Pinto. Seu Zinho Pinto partiu para o “andar de cima” em agosto de 1986. Do primeiro casamento, com dona Isaura de Almeida Pinto, nasceram José Pinto, Júlio Pinto e Joviniano Pinto. Do segundo, com dona Maria Isabel Brandão Pinto, nasceu Moacir Brandão Pinto.

Seja como pecuarista, seja como cantador de boiadas, muito antes do parque e das mostras, Zinho Pinto já retratava a grandeza da nossa pecuária e a elegância do nosso vaqueiro